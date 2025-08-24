ТСН в социальных сетях

В Санкт-Петербурге и Сызрани РФ прогремели взрывы: какие объекты атакованы БПЛА

Под удар, в частности, попал порт Усть-Луга, через который РФ транспортирует нефть, газ и т.д.

Взрыв РФ / Иллюстративный фото

Утром 24 августа россиянам было очень «тревожно». Так, в Санкт-Петербурге и Сызрани вблизи НПЗ раздались взрывы вблизи НПЗ.

Об этом сообщают РосСМИ.

Что известно об атаке БпЛА

В российских пабликах говорилось, что над Ленинградской областью зафиксирована угроза БпЛА. Работала ПВО, сообщили в региональных структурах.

Россияне также отчитались, что утром над портом Усть-Луга уничтожено 10 БпЛА.

Как уже отмечалось, обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЕК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС. Об этом сообщает губернатор области Александр Дрозденко.

По предварительным данным, пострадавших нет.

"В аэропорту Пулково с целью обеспечения безопасности полетов временно прекращен прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщениях.

В Сызрани в Самарской области дроны атаковали промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграмм-канале.

По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

На территории Самарской области действует режим «КОВР». Воздушное пространство временно закрыто.

Напомним, 15 августа в Сызрани Самарской области России в ночь уже раздавались взрывы в районе местного НПЗ. Утверждалось, что город атаковали дроны.

«Очевидцы рассказали, что проснулись от громких звуков взрывов в начале пяти утра. В настоящее время последствий на земле не зафиксировано, официальной информации об атаке пока не поступало», — говорится в сообщении телеграмм-каналов.

На видео в Сети видно несколько очагов возгорания. По словам авторов публикаций, беспилотник атаковал местный нефтеперерабатывающий завод, после чего на территории объекта вспыхнул пожар.

