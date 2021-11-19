В Санкт-Петербурге подростки возле храма сделали фото со спущенными брюками

Молодых людей разыскала и задержала полиция, их обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Полиция Санкт-Петербурга (Российская Федерация) задержала двух подростков, опубликовавших в соцсети Instagram провокационные фотографии на фоне собора Спаса на Крови.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

На опубликованных кадрах двое молодых людей демонстративно спустили штаны, один из них повернут лицом, другой спиной. На заднем плане виднеется знаменитый петербургский храм.

Снимки начали расходиться в Сети в пятницу, 19 ноября, но сделаны они были еще в июле этого года. "Всем добрый день, с вами рынок, ребята", — такой подписью сопровождался пост, который в настоящее время уже удален.

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Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Оперативно были установлены и задержаны 15 и 17-летний петербуржцы. Обоих привезли в отдел полиции для объяснений.

Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность по статье об оскорблении чувств верующих наступает с 16 лет.

Напомним, ранее сотрудники Следственного комитета России приступили к поиску авторов видео, на которое попали "элементы однополого полового акта" возле Могилы Неизвестного Солдата рядом с Кремлем.

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