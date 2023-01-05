В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на заводе: что известно

В российском Санкт-Петербурге 5 января произошел масштабный пожар в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ". По предварительным данным, есть погибшие.

Об этом сообщают телеграммы-каналы, а также засовы массовой пропаганды.

Отмечается, что с утра столб контрастного дыма виднелся на Пулковском шоссе. Пожар охватил 420 квадратных метров здания, имеющего несколько этажей. Десяткам спасателей удалось локализовать место возгорания.

К моменту возгорания в здании находились люди. На месте пожара обнаружили уже два тела.

К слову, на сайте "Беларусь-МТЗ" говорится, что общество осуществляет продажу тракторной, сельскохозяйственной, коммунальной, строительно-дорожной техники и т.п. Главными поставщиками являются белорусские и российские предприятия, среди которых "Минский тракторный завод", "Сальсксельмаш", "Орелстроймаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".

Напомним, 29 декабря, возле российского Санкт-Петербурга в городе-порту Кронштадт вспыхнул нефтяной танкер "Арктика". Возгорание возникло на его борту. По предварительной информации, горят две каюты площадью в десять квадратных метров.

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