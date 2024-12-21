В Санкт-Петербурге раздался взрыв в отделении банка: видео, фото

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в помещении с банкоматами.
В субботу, 21 декабря, в российском городе Санкт-Петербурге раздался взрыв в отделении государственного "Сбербанка" на Среднеохтинском проспекте.
Видео и фото с места происшествия публикуют местные Telegram-каналы.
На опубликованных кадрах видно, что в банковском учреждении вылетели двери и окна. Кроме того, в помещении повреждены банкоматы.
По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в помещении с банкоматами. Сам банк в этот день не работал – выходной.
Виновники до сих пор не найдены.
Жителей близлежащих домов, встревоженных взрывом, не эвакуировали.
Напомним, в этот же день в торговых центрах Москвы и Подмосковья раздались взрывы. "Террористами" оказались местные жители, использовавшие пиротехнику.
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