В Санкт-Петербурге раздался взрыв в отделении банка: видео, фото

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в помещении с банкоматами.

В субботу, 21 декабря, в российском городе Санкт-Петербурге раздался взрыв в отделении государственного "Сбербанка" на Среднеохтинском проспекте.

Видео и фото с места происшествия публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно, что в банковском учреждении вылетели двери и окна. Кроме того, в помещении повреждены банкоматы.

Последствия взрыва в "Сбербанке" в Санкт-Петербурге / Фото: из соцсетей

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в помещении с банкоматами. Сам банк в этот день не работал – выходной.

Виновники до сих пор не найдены.

Жителей близлежащих домов, встревоженных взрывом, не эвакуировали.

В Санкт-Петербурге раздался взрыв в отделении банка

Напомним, в этот же день в торговых центрах Москвы и Подмосковья раздались взрывы. "Террористами" оказались местные жители, использовавшие пиротехнику.

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