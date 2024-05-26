В Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских судна – что известно (фото, видео)

Транспортная прокуратура РФ приступила к расследованию.
В Санкт-Петербурге в ночь на 25 мая, под Литейным мостом произошло столкновение двух туристических судов. Теплоход "Соларис" протаранил прогулочно-экскурсионное судно "Чайка-СПГ".
Об этом пишет Telegram-канал Astra.
По предварительным данным, пострадавших в результате столкновения нет.
"Пока информации о пострадавших нет, подсчитываются убытки от столкновения", - говорится в сообщении.
Точные причины выясняется Северо-Западной транспортной прокуратурой.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура координирует работу водной полиции по установлению всех обстоятельств, проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Напомним, в США баржа врезалась в мост через реку Арканзас (видео).
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