В Санкт-Петербурге суд признал, что цитата Путина дискредитирует русскую армию: фото

Российский активист был оштрафован за плакат, на котором он цитировал президента страны-аресорки.

Суд в Санкт-Петербурге признал виновным по статье о дискредитации российской армии местного жителя Артура Дмитриева, вышедшему на одиночный пикет с плакатом антивоенного содержания.

Решение суда, которым активист был оштрафован на 30 тысяч российских рублей, он опубликовал на своей странице в Facebook.

В решении суда говорится, что 7 апреля Дмитриев стоял в вестибюле станции метро "Парнас" с плакатом, на котором было написано: “Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы".

Фото из социальных сетей

Полиция задержала активиста. Он провел ночь в полицейском участке и только на следующий вечер суд рассмотрел административное дело по обвинению в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Суд принял решение, что Дмитриев "формировал мнение об участии Вооруженных сил России в войне, а не в специальной военной операции, чем искажал и дискредитировал задачи использования Вооруженных сил за пределами РФ…".

Как отметил активист, на плакате он использовал цитату российского президента Владимира Путина, которую он сказал на Параде Победы 9 мая 2021 года.

Напомним, закон о публичном распространении явно ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с целью защиты интересов России и ее граждан Путин подписал 4 марта, после того, как Кремль развязал войну в Украине. Согласно внесенным изменениям в КоАП РФ, российским гражданам за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" грозит штраф до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – до одного миллиона рублей.

Если распространение "фейков" повлекло за собой "тяжкие последствия", предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы от 10 до 15 лет.

Читайте также: