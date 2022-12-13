В Санкт-Петербурге возник пожар на территории машиностроительного завода

Информации о пострадавших нет.
Во вторник, 13 декабря, в российском Санкт-Петербурге горит здание на территории машиностроительного завода "Звезда".
Сообщает российские ОМП со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Известно, что здание на территории предприятия горит на площади в 200 квадратных метров. Пока сведений о пострадавших пока не поступало.
"В двухэтажном здании размером 50х100 метров горит ситуация на площади 200 м2 метров. Сведения о пострадавших сейчас не поступали", — отчитываются в главном управлении МЧС по Петербургу.
К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.
Напомним, что в последнее время в России стало больше пожаров. Утром 12 декабря вспыхнул ТЦ в Балашихе Московской области, а в Нижнекамске сгорел склад предприятия, где хранили каучук.
В ночь на 9 декабря сгорел "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.
Читайте также:
- В московском аэропорту произошел потоп: сработала противопожарная система (видео)
- В российском Барнауле произошел пожар на шинном заводе
- В центре Москвы произошел пожар – горело историческое здание (видео)