В Санкт-Петербурге возник пожар на территории машиностроительного завода

Информации о пострадавших нет.

Во вторник, 13 декабря, в российском Санкт-Петербурге горит здание на территории машиностроительного завода "Звезда".

Сообщает российские ОМП со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Известно, что здание на территории предприятия горит на площади в 200 квадратных метров. Пока сведений о пострадавших пока не поступало.

"В двухэтажном здании размером 50х100 метров горит ситуация на площади 200 м2 метров. Сведения о пострадавших сейчас не поступали", — отчитываются в главном управлении МЧС по Петербургу.

К ликвидации пожара привлечены 7 единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Напомним, что в последнее время в России стало больше пожаров. Утром 12 декабря вспыхнул ТЦ в Балашихе Московской области, а в Нижнекамске сгорел склад предприятия, где хранили каучук.

В ночь на 9 декабря сгорел "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

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