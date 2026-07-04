- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
В Санкт-Петербурге заявили об атаке дронов: сообщают о пожаре в районе нефтяного терминала (фото)
В российском Санкт-Петербурге утром 4 июля сообщили о взрывах и пожаре в районе порта. По данным местных Telegram-каналов, под ударом мог оказаться нефтяной терминал.
В Санкт-Петербурге утром 4 июля прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы и очевидцы сообщают о масштабных попаданиях в районе морского порта.
В частности, Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что после одного из ударов вспыхнул пожар на нефтяном терминале. В Сети также распространяют видео и фото, на которых виден густой дым.
Официальной информации от российских властей о причинах взрывов, возможных повреждениях или пострадавших пока нет. Также независимое подтверждение информации о поражении объектов портовой инфраструктуры пока не обнародовано.
Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников