В Санкт-Петербурге заявили об атаке дронов: сообщают о пожаре в районе нефтяного терминала (фото)

Пожар в Санкт-Петербурге

Реклама

В Санкт-Петербурге утром 4 июля прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы и очевидцы сообщают о масштабных попаданиях в районе морского порта.

В частности, Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что после одного из ударов вспыхнул пожар на нефтяном терминале. В Сети также распространяют видео и фото, на которых виден густой дым.

Официальной информации от российских властей о причинах взрывов, возможных повреждениях или пострадавших пока нет. Также независимое подтверждение информации о поражении объектов портовой инфраструктуры пока не обнародовано.

Реклама

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников

Новости партнеров