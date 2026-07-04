ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

В Санкт-Петербурге заявили об атаке дронов: сообщают о пожаре в районе нефтяного терминала (фото)

В российском Санкт-Петербурге утром 4 июля сообщили о взрывах и пожаре в районе порта. По данным местных Telegram-каналов, под ударом мог оказаться нефтяной терминал.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Пожар в Санкт-Петербурге

Пожар в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге утром 4 июля прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы и очевидцы сообщают о масштабных попаданиях в районе морского порта.

В частности, Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что после одного из ударов вспыхнул пожар на нефтяном терминале. В Сети также распространяют видео и фото, на которых виден густой дым.

Официальной информации от российских властей о причинах взрывов, возможных повреждениях или пострадавших пока нет. Также независимое подтверждение информации о поражении объектов портовой инфраструктуры пока не обнародовано.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее Россия заявила о массированной атаке дронов на Москву: за ночь якобы сбили 16 беспилотников

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie