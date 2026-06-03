В Санкт-Петербурге заявили об атаке на нефтяной терминал: местные сообщают о взрывах

Атака на РФ

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В ночь на 3 июня в районе Санкт-Петербурга были слышны взрывы. По сообщениям местных жителей в соцсетях, под удар мог попасть Петербургский нефтяной терминал. Официального подтверждения о последствиях атаки пока нет.

По данным местных пабликов и очевидцев, в районе терминала раздавались взрывы, после чего было замечено задымление. Российские власти на момент публикации не сообщали о масштабах повреждений или возможных пострадавших.

Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на Балтике и играет немаловажную роль в перевалке нефтепродуктов. Ранее этот объект уже подвергался атакам беспилотников.

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Пока информация о возможных повреждениях уточняется. Официальные заявления от российских силовых структур относительно этого события пока не обнародованы.

Напомним, в мае украинские дроны вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей России, что лишило агрессора более 30% бензина и 25% дизеля . Всего с начала года атаковано 16 заводов, включая стратегические объекты в Москве, Рязани и Перми, а удар по Саратовскому НПЗ на расстоянии свыше 1000 км стал рекордно глубоким. Паралич ключевых НПЗ и уничтожение логистической инфраструктуры, как в порту Таганрога, доказали, что безопасного тыла для РФ больше не существует, а теперь война ведется на беспрецедентную для оккупантов глубину.

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