В Саратове дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 3 ноября в российском Саратове прогремели взрывы . Под атаку попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

«Судя по кадрам, установка затянута сеткой. На видео уже виден источник огня в западной части завода — вероятно, рядом с резервуарами», — пишут в социальных сетях.

Напомним, 16 октября 2025 года Силы обороны Украины уже наносили удар по этому же объекту.

Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем его переработки составил около 4,8 млн. тонн нефти.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что в ночь на 2 ноября в Туапсе дронами был поражен глубоководный причал морского нефтяного терминала, который имеет возможность перевалки до 7 млн тонн нефти в год.

Ночью 2 ноября взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи .

Напомним, в ту же ночь украинские дроны поразили 5 электроподстанций на территории РФ .