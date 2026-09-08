В Саратове и Энгельсе раздались взрывы (видео)

Атака на Саратов и Энгельс

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В Саратовской области России сообщают о взрывах и работе противовоздушной обороны.

По данным мониторингового канала Exilenova+, взрывы слышали в Саратове, где также сообщают об определенных последствиях.

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В Энгельсе, по предварительной информации, речь идет о работе ПВО, сбитии воздушных целей и падении обломков.

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Также фиксируется пролет беспилотников над Саратовской областью.

Официальной информации о масштабах возможных повреждений или пострадавших пока нет.

Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть" , а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

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