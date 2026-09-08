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В Саратове и Энгельсе раздались взрывы (видео)
В Саратовской области РФ сообщают о взрывах, работе российской ПВО и пролете беспилотников, а в Энгельсе, по предварительным данным, зафиксировали падение обломков.
В Саратовской области России сообщают о взрывах и работе противовоздушной обороны.
По данным мониторингового канала Exilenova+, взрывы слышали в Саратове, где также сообщают об определенных последствиях.
В Энгельсе, по предварительной информации, речь идет о работе ПВО, сбитии воздушных целей и падении обломков.
Также фиксируется пролет беспилотников над Саратовской областью.
Официальной информации о масштабах возможных повреждений или пострадавших пока нет.
Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть" , а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.