ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

В Саратове и Энгельсе раздались взрывы (видео)

В Саратовской области РФ сообщают о взрывах, работе российской ПВО и пролете беспилотников, а в Энгельсе, по предварительным данным, зафиксировали падение обломков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Саратов и Энгельс

Атака на Саратов и Энгельс

В Саратовской области России сообщают о взрывах и работе противовоздушной обороны.

По данным мониторингового канала Exilenova+, взрывы слышали в Саратове, где также сообщают об определенных последствиях.

В Энгельсе, по предварительной информации, речь идет о работе ПВО, сбитии воздушных целей и падении обломков.

Также фиксируется пролет беспилотников над Саратовской областью.

Официальной информации о масштабах возможных повреждений или пострадавших пока нет.

Напомним, ранее курортные Сочи и Адлер в России подверглись массированной атаке беспилотников. В городах прогремела серия мощных взрывов, в результате чего вспыхнули масштабные пожары на нефтебазах "Лукойл" и "Роснефть" , а также зафиксирована детонация вблизи позиций российской ПВО.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie