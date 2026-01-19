В Саратове ночью раздалась серия взрывов — местные сообщают об атаке БпЛА

Дрон / © ТСН.ua

В Саратове ночью раздалась серия взрывов — местные сообщают о работе ПВО во время атаки БпЛА.

По данным российского Telegram-канала SHOT, жители Саратова слышали более 10 мощных взрывов. Первые из них, по словам очевидцев, прозвучали около 3:10 по местному времени. Предварительно несколько беспилотников якобы были уничтожены.

Также о звуках сирены и отдаленных «хлопках» сообщают жители города Энгельс.

Информации о последствиях налета и возможных пострадавших пока нет. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявлял об угрозе атаки БПЛА. Кроме того, в аэропортах Саратова и соседней Пензы ввели временные ограничения — аэродромы не принимают и не отправляют рейсы.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.