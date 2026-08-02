В Саратове после атаки дронов вспыхнул НПЗ: сообщают о пожарах в двух местах (видео)

Саратов / © из соцсетей

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В ночь на 2 августа ударные беспилотники атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в России.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ .

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Жители Саратова слышали несколько взрывов в районе промышленной зоны. Вскоре над городом поднялось пламя и густой дым.

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© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

По предварительной информации, пожар возник сразу в двух местах на территории НПЗ. В Сети публикуют видео, на которых видно яркое зарево над промзоной.

Также российские каналы утверждают, что в результате атаки мог быть поврежден жилой дом. Официальной информации о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.

Местные власти и Министерство обороны РФ последствия атаки пока не комментировали.

Ранее Генштаб сообщил, что в ночь на 1 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных целей противника . В частности, поражен состав морских безэкипажных катеров в районе Черноморского (АР Крым).

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Также поражен железнодорожный мост «Сиваш» в районе Чонгара, соединяющий временно оккупированные территории Херсонской области и Крыма, и железнодорожный мост в районе Владиславовки (временно оккупированный Крым).

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