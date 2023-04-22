В Саратове семья военного на волонтерские деньги строит дом: оккупанты подняли скандал

Российские мобилизованные отметили, что их родные и обычные россияне собирают деньги на гуманитарную помощь, но все это исчезает.

В России мобилизованные из 98-го Саратовского полка подняли скандал, обвинив своего офицера и его жену-волонтера в хищении благотворительной помощи на армию. Оккупанты недополучают волонтерское снаряжение, продукты питания и одежду, зато супруги подельников "внезапно" начали строить себе загородный дом.

Об этом сообщил автор анонимного Telegram-канала "Досье Шпиона", в связи с которым вышел военнослужащий 98-го Саратовского полка (он сформирован из "Мобиков" из Саратова и Саратовской области для участия в войне против Украины). Заявляется, что речь идет о семье Морозовых.

"Он – высокопоставленный офицер в полку. Она – глава Саратовской областной волонтерской организации", – рассказал аноним.

Также читайте Отказались воевать в Украине: 40 российских военных удерживаются в войсковой части Владимирской области РФ

Российские мобилизованные отметили, что их родные и обычные россияне собирают деньги на гуманитарную помощь, но все это куда-то исчезает.

Схема выглядит следующим образом: Ольга Ивановна Морозова, жена офицера ВС РФ, под видом "закупки всего необходимого на фронт" собирает деньги на счет благотворительной организации. Родственникам окупантов она говорит, что лучше передавать именно деньги: мол, только ее организация знает, что и где нужно покупать все для военнослужащих. Через подставные компании производится обналичивание и происходит подделка товарных накладных, которыми впоследствии "волонтеры" хвалятся как отчетами работы.

"Морозов, со своей стороны, эти материальные ценности "принимает". Только вот личный состав 98-го полка в глаза не видел того снаряжения, продуктов питания и одежды, которые проходят по документации", – написал автор Telegram-канала.

Мобилизированные оккупанты написали жалобы, поэтому в полку была проверка. Однако предприимчивый офицер успешно ее прошел. Он просто-напросто отправил на допрос верных ему подчиненных.

По данным "Досье Шпиона", Морозов проходит службу в зоне "СВО", а его жена находится в Саратове и строит на украденные деньги загородный дом недалеко от города.

Напомним, в России обнаружили захоронение наемников ЧВК "Вагнера". О том, что их родственники были похоронены, не знали даже их семьи.

Читайте также: