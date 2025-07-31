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В Саудовской Аравии аттракцион разломался пополам во время движения: есть пострадавшие (видео)
В Сети распространяется видео, где видно, как центральная стойка аттракциона внезапно разламывается во время движения, что вызвало панику и травмы среди посетителей.
В результате поломки аттракциона в парке развлечений «Зеленая гора» в Саудовской Аравии пострадали по меньшей мере 23 человека. Инцидент произошел в районе Хада вблизи города Таиф.
Об этом сообщает Hindustan Times.
При движении аттракциона «360 градусов» сломалась его центральная стойка. На видео, появившемся в Сети, видно, как посетители парка развлечений наслаждаются катанием, а затем конструкция с громким треском разваливается. Посетители, находившиеся в этот момент на аттракционе, получили травмы разной степени тяжести.
По словам очевидцев, поломка произошла из-за механической неисправности. Стойка аттракциона внезапно отскочила на высокой скорости, травмировав сидевших на противоположной стороне людей. Некоторые люди выпали из своих мест, что усугубило ситуацию.
Больницы в регионе Таиф сразу объявили чрезвычайное положение. На место происшествия прибыли медицинские бригады, спасатели и силы безопасности. Они предоставили первую помощь пострадавшим, а затем доставили их в больницы. Соответствующие органы проводят расследование, чтобы выяснить причины поломки и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Напомним, в Бразилии в автобусе внезапно скончалась 20-летняя девушка. На ее теле правоохранители обнаружили 26 мобильных телефонов.