В Саудовской Аравии для женщин открыли вакансию машинисток поезда: на 30 мест подали 28 тыс. заявлений

В Саудовской Аравии для женщин открыли вакансию машинисток поезда: на 30 мест подали 28 тыс. заявлений

Вакансию открыл перевозчик.

В Саудовской Аравии впервые в истории для женщин открыли вакансию машинисток поезда.

Об этом сообщает издание BBC.

Отмечается, что на 30 мест, открытых для женщин в частной железнодорожной компании, подали 28 тысяч кандидаток. Кстати, речь идет о должности на скоростном поезде, который будет курсировать между священными городами Меккой и Мединой.

В компании говорят, что победительницы конкурса год будут проходить обучение. Только после этого их допустят к управлению поездом.

К слову, Саудовская Аравия по-прежнему остается страной с наиболее жесткими правилами для женщин. Именно поэтому там среди барышень очень велик процент безработных. Однако постепенно некоторые запреты в стране начали отменять.

Как сообщалось, после захвата власти в Афганистане "Талибан" заявил, что разделит заведения высшего образования по половому признаку, а также введет для студенток новый дресскод. По словам так называемого "министра высшего образования" Абдула Баки Хаккани, девушкам разрешат получать образование, однако учиться они должны будут отдельно от юношей. Соответствующие требования также распространятся на начальную и среднюю школу.

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