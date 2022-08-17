В Саудовской Аравии к 34 годам заключения приговорили женщину за репосты в Twitter

Женщине было предъявлено обвинение за ретвиты и подписки на диссидентов и активистов.

Сальму аль-Шехаб, аспирантку Университета Лидса (один из крупнейших университетов Великобритании – ред.) и мать двух маленьких детей приговорили к 34 годам тюрьмы за использование социальной сети Twitter.

Об этом пишет издание The Guardian.

34-летней женщине было предъявлено обвинение из-за "ретвитов и подписок на диссидентов и активистов".

По данным издания, сначала женщина была приговорена к трем годам тюремного заключения за "преступное использование интернет-сайта с целью вызвать среди общественности беспорядки и дестабилизировать гражданскую и национальную безопасность".

Сальма аль-Шехаб имела 150 подписчиков в Instagram и 2497 – в Twitter, и не играла никакой важной роли в движении местных активистов.

Среди твитов о выгорании из-за Covid-19 и фотографий ее маленьких детей иногда встречались ретвиты саудовских диссидентов, живущих в изгнании и призывающих к освобождению политических заключенных в королевстве.

По данным СМИ, женщина может подать апелляцию. Twitter отказался комментировать это дело и не ответил на вопрос о том, какое влияние Саудовская Аравия оказывает на компанию.

Напомним, в Киеве задержан жестокий убийца, который расчленил тело женщины и спрятал в чемодане.

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