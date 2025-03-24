В Саудовской Аравии началась встреча делегаций РФ и США – журналистов не пустили

Сегодня, 24 марта, стартовали переговоры РФ и США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Суспільне".

По данным журналистов, встреча будет закрыта: представителей СМИ попросили покинуть территорию гостиницы.

Ранее сообщалось, что в зависимости от результата после этих переговоров американцы могут для повторных консультаций снова встретиться с украинцами.

Напомним, 24 марта анонсированы отдельные консультации украинской и российской делегаций с представителями США в Саудовской Аравии. На переговорах будут обсуждаться технические детали реализации 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

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