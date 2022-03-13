В Саудовской Аравии произошла массовая казнь: 81 человеку отсекли голову

Осужденных к смертной казни обвинили в том, что они пошли "стопами сатаны".

В субботу, 12 марта, в Саудовской Аравии казнили 81 приговоренного к смертной казни за различные преступления, связанные с терроризмом. Это самая массовая казнь в современной истории этого исламского королевства.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на государственное агентство печати Саудовской Аравии.

В официальном сообщении говорится, что среди казненных в субботу были "осужденные за разные преступления, включая убийства невинных мужчин, женщин и детей". Некоторые из них были членами Аль-Каиды, группировки Исламское государство, а также сторонниками йеменских повстанцев-хуситов.

Среди казненных – 73 саудовца, семь еменцев и один сириец. В отчете не указано, где именно происходили казни и как они были совершены. Однако, как известно, приговоренным к смертной казни в Саудовской Аравии, как правило, отрубают голову.

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"Обвиняемым было предоставлено право на адвоката и гарантированы их полные права согласно законодательству Саудовской Аравии во время судебного процесса, который признал их виновными в совершении многочисленных ужасающих преступлений, в результате которых погибло большое количество гражданских лиц и правоохранителей", — говорится в официальном прессрелизе.

В сообщении подчеркнули, что казненные "шли по стопам сатаны" в совершении своих преступлений.

По количеству казненных в один день наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана, Мухаммед, также являющийся главой королевского суда, установил рекорд в истории королевства. Ранее самой массовой казнью было обезглавление в январе 1980 года 63 боевиков, осужденных за захват Великой мечети в Мекке — главной святыни ислама.

После прихода к власти принц Мухаммед под руководством своего отца пытался либерализовать жизнь в королевстве, открывая кинотеатры и позволяя женщинам управлять автомобилем. Чтобы уменьшить количество казней, была введена выплата так называемых “кровных денег” семьям жертвы убийства.

"Если кто-то угрожает жизни многих людей, значит, он должен быть наказан смертной казнью. Мы не можем ничего с этим поделать, даже если бы мы хотели что-нибудь сделать, потому что это четкое учение в Коране”, — говорил ранее по поводу смертной казни в королевстве наследный принц Мухаммед ибн Салман.

Последняя массовая казнь в Саудовской Аравии состоялась в январе 2016 года, когда были отрублены головы 47 осужденным, включая выдающегося шиитского оппозиционного священнослужителя, который организовывал демонстрации в королевстве.

Напомним, ранее сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил лидерам России и Украины, что "готов приложить усилия для посредничества между сторонами".

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