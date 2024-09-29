В Саудовской Аравии сделали заявление о "российско-украинском кризисе" — МИД

Королевство призвало к прекращению так называемого "кризиса".
В МИДе Саудовской Аравии заявили, что готовы стать посредниками в урегулировании "российско-украинского кризиса".
Об этом передает "Укринформ" со ссылкой на МИД Саудовской Аравии.
"Что касается российско-украинского кризиса, то Королевство вновь призывает к прекращению кризиса и ограничению его негативных последствий для мировой безопасности и стабильности", — сказал глава МИД Саудовской Аравии.
Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдуллах Аль Сауд напомнил, что в 2023 году Королевство принимало советников по вопросам нацбезопасности и представителей более 40 стран и международных организаций.
"Необходимо приложить все возможные усилия для прекращения кризиса и урегулирования споров", — сказал глава МИД Саудовской Аравии.
Напомним, что Саудовская Аравия отказалась участвовать в Саммите мира в Швейцарии из-за того, что там не будет РФ.
Ранее Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан из-за угрозы боевых действий между Израилем и "Хезболлой".
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