В Саудовской Аравии состоятся переговоры по мирному плану Зеленского — ОП

Учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств мог бы состояться до конца 2023 года.

В воскресенье, 30 июля, в Офисе президента Украины подтвердили, что в Саудовской Аравии состоится международная встреча с участием представителей десятков стран мира по мирному плану Владимира Зеленского.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, первая встреча в таком формате прошла в июне этого года в Копенгагене.

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"Во время встречи, над подготовкой которой работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах "Формулы мира", внедрение которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", — отметил Ермак.

Он отметил, что каждый пункт Формулы мира президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе.

Андрей Ермак также сообщил, что реализация мирной инициативы, которую предлагает Украина, имеет три этапа:

встречи с послами, где подробно рассматривается каждый пункт документа;

встречи советников по национальной безопасности, на которых ищут оптимальные формулировки и способы реализации плана;

учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Напомним, накануне, 29 июля, издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах сообщило, что переговоры, которые могут привести к международной поддержке мирных условий в пользу Украины, состоятся 5 и 6 августа в городе Джидди на западе Саудовской Аравии.

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