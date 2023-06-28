В сбитом "вагнеровцами" российском самолете находился заместитель командира воинской части: погибли 8 членов экипажа

Во время бунта наемников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным был сбит российский военный самолет Ил-22, в результате чего погибли все 8 находившихся на борту военных.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на власти Ивановской области РФ, где дислоцируется военная часть "610 Центр боевого применения и переучивание летного состава".

Губернатор региона Станислав Воскресенский назвал погибших "героями", подчеркнув, что они выполняли свой воинский долг, когда под российским Воронежем "вагнеровцы" сбили их самолет из системы противовоздушной обороны.

Командиром сбитого судна был 31-летний капитан Артем Шароглазов, в составе экипажа было еще шесть военных — в звании от старшего сержанта до майора.

Кроме того, в самолете находился заместитель командира 610 ЦБЗ и ПЛС 43-летний подполковник Артем Милованов.

Губернатор Ивановской области распорядился оказать помощь семьям погибших в бою с "вагнеровцами" летчиков.

Российские пропагандисты отметили, что этот самолет также выполнял задачи ретранслятора в зоне боевых действий во время войны в Украине, в частности, координировал боевые вылеты и увеличивал дальность связи между пилотами и пунктом управления.

Сбитый Ил-22 – модификация турбовинтового лайнера Ил-18, оборудованная разными системами связи для управления войсками. Такие самолеты используются в частности в качестве ретрансляторов для передачи команд самолетам и вертолетам, действующим на сверхмалых высотах.

Напомним, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Ил-22 называют воздушным пунктом управления и такого типа военных самолетов в составе ВКС РФ есть не более десятка.

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