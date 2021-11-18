В сценарии не было эпизода со стрельбой: на Болдуина подала в суд помощник режиссера фильма

Камеры должны были снимать в тот день "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру.
Помощник режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" Мэми Митчелл подала иск против Алека Болдуина, продюсера фильма и техника по оружию.
Об этом информирует BBC News.
В иске против Алека Болдуина утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета.
Помощник режиссера по сценарию фильма Мэми Митчелл позвонила в полицию после съемок на съемочной площадке в Нью - Мексико.
По ее словам, камеры должны были снимать в тот день "кровавое пятно на плече" актера и его фигуру "по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать" револьвер.
"В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - утверждает Митчелл.
Обвиняемые пока ничего не прокомментировали.
Напомним, что власти расследуют стрельбу 21 октября, которая произошла на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Пока не было выдвинуто никаких обвинений.
Напомним, в американском штате Нью-Мексико 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Хатчинс получила тяжелое ранение и ее вертолетом доставили в больницу в Альбукерке. Впрочем, женщина умерла.
В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.
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