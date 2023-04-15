В секретных документах Пентагона говорится о значительном превосходстве военных Китая над Тайванем в воздухе

Китай обладает значительным военным преимуществом в воздушных силах, поэтому противовоздушная оборона Тайваня не может обнаруживать пуски ракет.

Об этом информирует издание The Washington Post, со ссылкой на данные Пентагона.

В Минобороны США считают, что Тайвань вряд ли сможет помешать китайскому превосходству в воздухе. Также разведывательные службы США столкнулись с трудностями в вопросе обнаружения возможного китайского вторжения из-за того, что Пекин применяет в военных целях гражданские корабли.

Также в материалах Пентагона отмечается, что официальные лица Тайваня сомневаются в том, что их противовоздушная оборона может "точно выявлять запуски ракет". Лишь половина самолетов Тайваня полностью готовы к полетам. Кроме того, перемещение самолетов в укрытие может занять неделю времени.

Также в секретных материалах США указывается, что Военно-воздушные силы Китая имели бы гораздо лучшие возможности для раннего установления контроля над небом Тайваня, чем Россия в Украине.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных документов Пентагона и никак не сказалась на сотрудничестве Соединенных Штатов Америки с союзниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил – если Украина терпит поражение в войне, на следующий же день Китай может решить вторгнуться на Тайвань.

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