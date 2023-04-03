В сексуальном платье с глубоким декольте: министр соцэкономики Франции снялась для Playboy (фото)

Министр соцэкономики и французских ассоциаций Марлен Скиаппа появилась на обложке журнала Playboy, а также дала большое интервью на тему прав женщин и ЛГБТ.

Об этом пишет France24.

По словам Скиаппы, которая ранее была министром по вопросам гендерного равенства, ее фото и интервью — это "защита прав женщин делать со своим телом то, что они хотят: везде и всегда независимо от того, раздражает ли это недоброжелателей и лицемеров".

Однако некоторые ее коллеги, например, премьер-министр Элизабет Борн, возмутились, называя фото в Playboy нецелесообразным, поскольку во Франции продолжаются политические и социальные потрясения на фоне пенсионных реформ президента Эмманюэля Макрона.

А депутат от "Зеленых" и активистка за права женщин Сандрин Руссо, откровенный критик центристского правительства, сказала телеканалу BFM: "Где уважение к французскому народу? Женские тела должны иметь возможность выставляться напоказ в любом месте, я не имею с этим проблем, но есть социальный контекст".

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за видео с частной вечеринки, которое распространилось по Интернету. На записи видно, как глава правительства пляшет вместе с другими общественными деятелями.

Критики премьера возмутились и начали обвинять ее в том, что она мало времени уделяет работе, а ходит на вечеринки и фестивали.

Санна Марин в комментарии изданию Yle заявила, что это видео было приватным, и она расстроена тем, что запись стала публичной, ведь речь идет о ее свободном времени.

Кто стала девушкой года от журнала "Playboy"

Читайте также: