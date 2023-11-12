В секторе Газа обстреляли офис ООН: есть погибшие и раненые

В Организации объединенных наций заявили, что ее офис в секторе Газа минувшей ночью подвергся обстрелу.

Об этом сообщил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер в соцсети X.

По его словам, поступают сообщения погибших и раненых среди скрывающихся там гражданских лиц.

"Это неправильно по всем смыслам. Гражданское население, гражданская инфраструктура и неприкосновенность объектов ООН должны быть всегда защищены", — написал он.

Что происходит в секторе Газа

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет против возвращения палестинских властей в Газу после войны против ХАМАС.

В субботу, 11 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Бейрут может постичь та же участь, что и Газа, если проиранская группировка "Хезболла", которая является союзником ХАМАСа, втянет Ливан в войну.

Из Сектора Газа, где израильская армия ведет боевые действия против боевиков ХАМАС, удалось вывести более 200 украинских граждан. При этом дипломатическое представительство РФ пытается посеять уныние в эвакуации среди украинцев.