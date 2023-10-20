В секторе Газа погибла 24-летняя украинка, которая не смогла эвакуироваться с маленькой дочерью: подробности трагедии

Еще двое украинцев получили ранения, когда пытались переехать из северной части сектора в южную.

Об этом пишут «Решетки».

Лейла Хижи родилась в 1999 году в Харькове. Ее отец, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей супругой Светланой Куликовой. После окончания учебы Гхази они переехали в Палестину.

В 2021 году Лейла окончила Женский колледж университета Аль-Азхар в Каире. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж.

После того, как семья уехала из Харькова, у Лейлы было только украинское свидетельство о рождении. В июле она выехала в Турцию и обратилась в украинское консульство за помощью в получении паспорта. Но процесс затянулся, когда выяснилось, что адрес прописки Лейлы находится на оккупированной Россией территории.

Из Турции Лейла с мужем отправились в Египет, откуда она вернулась в Газу. Здесь она родила дочь, которую назвали Елена.

Лейла Хижи с дочерью оказалась во время боевых действий в Газе, ее муж оставался в Египте. Семья сразу же пригласила помощи в эвакуации.

«Мы обращались ко всем компетентным органам, но все, что они сказали: наберитесь терпения. Мы просили о помощи для маленькой девочки. Лейла очень боялась за своего ребенка», – рассказал брат украинки Зиад Хижи.

Утром 17 октября Лейла была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала израильская ракета. Обе были ранены, их отвезли в больницу, куда вечером доставили еще около ста раненых после взрыва во дворе больницы Аль-Ахли, где погибли, по разным данным, от 300 до 500 человек. Лейлу спасти не смогли.

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Семья обратилась в украинское консульство в Египте с просьбой помочь вывезти дочь Лейлы к отцу, однако эвакуация украинцев постоянно откладывается. По данным СМИ, из почти 850 украинских граждан, проживающих в Секторе Газа, в списки на эвакуацию внесли уже 308 человек. 14 октября их должны были вывезти на автобусах через КПП Рафах в Египет, однако за два часа до назначенного времени МИД Израиля отозвало разрешение. Несмотря на то, что КПП на земле контролируют силы ХАМАС с одной стороны и египетские пограничники, выезд возможен только после согласования с Израилем, который несколько раз за время военных действий обстреливал территорию вокруг КПП. По заявлению уполномоченного по правам человека в Украине Дмитрия Лубинца, Израиль не объяснил причины отзыва разрешения на эвакуацию украинцев из сектора Газа.

Уполномоченный находился несколько дней в Каире, но добиться эвакуации из сектора Газа так и не удалось. В то же время из Израиля несколькими авиарейсами были эвакуированы около 450 украинцев.

Напомним, что Турция пообещала приложить усилия для прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

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