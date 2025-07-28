В Секторе Газа продолжается гуманитарный кризис: дети погибают от голода

Гуманитарный кризис в Газе

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Жители Газы столкнулись с проблемой нарушения доставки помощи. Раздача продуктов влечет за собой хаос, а впоследствии начинается стрельба и гибнут мирные жители. Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в препятствовании поставкам гуманитарных грузов.

Об этом сообщает Bild.

От голода в Газе умирают дети

В Сети появляется все больше фотографий и видеоматериалов, которые демонстрируют масштаб катастрофы в Газе.

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«Стреляющие — израильские солдаты или боевики ХАМАС — достоверно установить невозможно», — подчеркивают в издании.

Бывшая советница ООН, а ныне исследовательница Израиля Шира Эфрон называет ситуацию в Газе ужасающей. Сотни тысяч людей страдают от голода. Они полностью отрезаны от поставок, полностью зависят от черного рынка и внешней помощи.

«Особенно тяжело детям: согласно данным ООН, почти 9% из более 56 000 детей, обследованных с 6 по 19 июля, страдали от острого недоедания, около 1,5% — тяжелейшей формы», — пишут в Bild.

Журналист Амит Сегаль акцентировал: на самом деле Израиль не заинтересован в голоде в Газе. Чтобы победить ХАМАС, стране нужно прежде всего предотвратить голод, в противном случае Израиль потеряет даже самых надежных союзников».

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В течение длительного времени Израиль обвинялся в том, что он не пропускает достаточное количество пищи в Газу. Израиль же утверждал, что сама ООН не забирает и распределяет переданную пищу должным образом.

При этом сам ХАМАС с оружием в руках также препятствует палестинцам в получении гуманитарной помощи.

«Мы не несем ответственности за гражданское население. Это ответственность Израиля и ООН», — заявил еще в начале войны один из высокопоставленных функционеров ХАМАС.

Более того, на днях ХАМАС даже выпустил ракету по центру распределения пищи, допустив погрешность всего на 250 метров.

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Ситуацию усугубляет и отсутствие бесперебойной достоверной информации из региона.

«О реальном положении дел судить достаточно сложно, поскольку из Газы почти не поступает независимых данных. Почти вся информация идет от одной из сторон конфликта, а власти Газы — это, по сути, пропагандистская структура ХАМАС. Даже данные якобы нейтральной ООН неоднократно оказывались недостоверными», — заключили журналисты.

Как отмечалось ранее, у Израиля есть шанс расширить мирные договоренности в регионе, однако ни одно соглашение не будет предусматривать сохранение ХАМАСа в Газе.

«Мы уже изменили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс принести большое будущее народу Израиля и Ближнего Востока», — сказал Нетаньяху.

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В то же время Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не согласится на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, которое позволит ХАМАС остаться в Газе.