В Секторе Газа в старинной церкви, где прятались палестинцы, прогремел взрыв

19 октября 2023 вечером в здании на территории кампуса греческой православной церкви св. Порфирия в городе Газа прогремел взрыв, когда там находились десятки палестинских семей.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Спасатели извлекали людей из-под завалов, по словам людей на месте, несколько из них получили ранения.

Искавший убежища в церкви Маджди Джилда сказал, что около 500 человек скрылись в церковном кампусе, в том числе около 80 в здании церковного совета, где произошел взрыв. Он сказал, что считает, что убили ребенка.

Десятки человек находились в актовом зале церкви, которая также была повреждена. Церковь является одной из старейших в мире. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент.

Также читайте ООН хочет провести собственное расследование гибели людей в больнице в секторе Газа

Напомним, вечером 17 октября произошел взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Израиль и Палестинская сторона обвиняют друг друга в ракетном ударе по медицинскому учреждению. Все, что известно об инциденте, читайте в материале.

Читайте также: