В селе сотни обманутых людей продали свои почки за бесценок — фото, подробности

Непальское село Хоксе известно не путешественникам, которые собираются покорить Эверест, а экспертам в области здравоохранения, работающим над разоблачением мрачной практики международной торговли органами. Приблизительно каждый второй взрослый в селе продал одну из своих почек за деньги.

Об этом пишет Metro.

Известно, что агенты выбирают своей мишенью бедных людей в сельской местности по всему миру. В Непале брокеры, представляющие состоятельных иностранных клиентов, часто заводят дружбу с потенциальными жертвами и обманом заставляют их расстаться с почкой, обещая большие выплаты, врут о рисках для здоровья и даже ложно утверждают, что почка отрастет.

Исследование 2015 года показало, что более 300 жителей села Хоксе продали свои почки всего за 200 долларов США (7800 грн).

Большинство жертв были вывезены в Индию, имеющую огромную границу с Непалом, и где живут многие клиенты.

Мадав Параджули демонстрирует свой шрам / Фото: Getty Images

Даже самые большие выплаты в размере около 3 700 долларов – это мизер, если учесть страдания, которые могут испытать люди, если они смогут выдержать процедуру.

Люди могут нормально жить с одной почкой, но их жизнь подвергается гораздо большей опасности, если у них возникают проблемы с оставшимся органом.

Жители Хоксе говорят, что люди перестали продавать свои органы благодаря большей осведомленности о рисках и скептическому отношению ко лжи, которую распространяют брокеры. Но последствия сейчас сказываются трагическим образом для тех, кто стал жертвой торговли людьми на протяжении многих лет.

Мадав Параджули демонстрирует свой шрам / Фото: Getty Images

Бедность привела к тому, что многие молодые непальские мужчины покидают свои дома в поисках работы в странах Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

Отчеты свидетельствуют, что те, кто продал почку, особенно уязвимы к почечной недостаточности из-за работы на жаре в изнуряющих условиях.

29-летний Джит Бахадур Гурунг, три года работавший в Саудовской Аравии, рассказал Sky News: "Мне приходилось работать в экстремальной жаре – около 50 градусов по Цельсию. У нас не было времени пообедать, сходить в туалет или попить воды. Я перегревался. Вдруг я почувствовал, что мои ноги набухают и я не могу ходить. Потом мне сказали, что у меня отказала почка".

Он пережил это испытание и вернулся в Непал, но теперь ему приходится трижды проходить диализ крови, чтобы выжить без почки. По горькой иронии судьбы сейчас он нуждается в донорской почке, но юридически донор должен быть его родственником, а среди его близких родственников никто не подходит.

Главный хирург клиники Непала по трансплантации органов сказал, что раньше он делал пересадку только пожилым людям, но теперь имеет дело со многими молодыми людьми.

Цифры свидетельствуют, что около трети всех трансплантаций в Непале сейчас проходят с участием вернувшихся из-за границы гастарбайтеров.

По словам доктора Пукара Шреста, пациенты часто работают в условиях жары и малого количества воды, а затем возвращаются с "полностью разрушенными почками".

Даже среди уязвимых пожилых людей проблемы с почками часто связаны только с частичным отказом органа, который может адаптироваться и продолжать хорошо функционировать после лечения.

Читайте главные новости дня:

По оценкам, только за 12 месяцев до июля 2023 года более 160 000 непальских рабочих, привлекаемых масштабными проектами в таких городах, как Дубай и Абу-Даби, посетили ОАЭ. Считается, что около 200 000 из них работают в Саудовской Аравии, а 400 000 – в Катаре.

За аналогичный период около тысячи непальских рабочих погибли в странах Персидского залива, а несколько сотен получили травмы и болезни, изменившие их жизнь. Есть опасения, что их может быть гораздо больше из-за пробелов в ведении учета в этих странах.

Напомним, "мертвая" часть мозга мужчины, в детстве выпавшего с балкона, заработала через 50 лет. Врачи опасались, что он станет "овощем".

Читайте также: