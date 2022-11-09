В Сенат США прошел республиканец, блокировавший законопроект о военной помощи Украине

Республиканец выступал за введение специального генерального инспектора для контроля за помощью, которую США предоставляют Украине.

На состоявшихся во вторник, 8 ноября, выборах в Сенат США прошел сенатор-республиканец Рэнд Пол из штата Кентукки, консервативный либертарианец и бывший кандидат в президенты, выступавший против помощи Украине.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Рэнд Пол, задержал законопроект о выделении США $40 млрд для помощи Украине, он выступил за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.

"Я симпатизирую Украине. Я желаю им удачи и хочу, чтобы они победили россиян, выдавили их из своей страны. Но мы также должны быть обеспокоены нашей страной и двусмысленной инфляцией здесь, это только усугубит ситуацию", — отметил Пол.

Выборы в США

Во вторник, 8 ноября, в США стартовали выборы – американцы выбирают следующий состав Конгресса.

Путин надеется на поражение демократов и возвращение республиканцев с Трампом, которые, по его мнению, будут более лояльны к РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал своих поклонников к протестам, если они недовольны ходом промежуточных выборов.

Бывший посол США в Украине Джон Гербст прогнозирует, что поддержка Украины не изменится после промежуточных выборов в США, несмотря на рост республиканцев в Конгрессе.

Издание The New YorkTimes утверждает, что российские ботофермы пытаются вмешаться в американские выборы, надеясь, что поддержка Украины уменьшится.

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