В Сенате показали обновленный проект финансирования: сколько средств может получить Украина

Голосование за законопроект, в котором предусматривается помощь Украине, ожидается в среду, 6 декабря.
В Сенате опубликовали обновленный пакет национальной безопасности на около 111 миллиардов долларов, выделенных для оказания поддержки Украине и Израилю, а также для принятия мер на южной границе.
Соответствующий законопроект обнародовал Акт национальной безопасности и границы США во вторник, 5 декабря.
В случае положительного принятия документа, Украина получит 15,1 миллиарда долларов США. Этот пакет помощи будет направлен на дальнейшую поддержку, обмен разведданными, увеличение присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие вспомогательные мероприятия до 15 ноября 2024 года.
Для сравнения Израиль может получить 10,6 миллиарда долларов, в том числе 4 миллиарда долларов на израильскую противоракетную оборону и 1,2 миллиарда долларов США на ускорение разработки системы противоракетной обороны "Железный купол".
"В целом предусмотрено инвестирование более чем на 43,6 миллиарда долларов США в промышленную базу для усиления мощностей по производству оружия и боеприпасов США, инвестиции в промышленную базу подлодок США и
увеличение запасов для США и союзников", — говорится в тексте проекта.
Следует добавить, что голосование за проект, предусматривающий помощь Украине, может провалиться. Как объяснили в Раде, демократы изъяли из законопроекта вопрос "стены" с Мексикой, что сделало его неприемлемым для представителей Республиканской партии.
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