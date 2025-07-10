В Сенате сделали новое заявление о санкциях: сколько времени осталось у России

Конгресс США намерен усилить санкции против РФ

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Сенаторы, представляющие Республиканскую партию, уверены в том, что в этом месяце будет принят закон о санкциях против России, который инициировал ближайший соратник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм.

Об этом пишет The Hill.

«Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попытаться подготовить его к рассмотрению», — заверил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

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По его данным, в Сенате есть огромная двухпартийная поддержка по этому законопроекту. Тун добавил, что это касается Палаты представителей, где также будет поддержана эта инициатива.

«Белый дом очень заинтересован в том, чтобы придать законопроекту форму, которая позволит провести его через Сенат. Случится ли это в ближайшие несколько недель — вопрос открыт, но есть уверенность, что все задуманное получится сделать очень быстро», — считают журналисты издания.

Напомним, Дональд Трамп заявил о готовности подписать законопроект о новых санкциях против России, на котором настаивали республиканские сенаторы последние несколько месяцев. Однако он согласится на документ только при условии, что окончательное слово по отмене ограничений будет оставаться за ним.

По данным источников в администрации, Трамп принципиально открыт к законопроекту сенатора Линдси Грэма, однако требует, чтобы текст закона закрепил за президентом исключительное право руководить внешней политикой США. В частности, администрация настаивает на полном праве президента упразднять санкции без вмешательства Конгресса.

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«Администрация не позволит Конгрессу микроуправлять внешней политикой президента. Законопроект должен предусматривать полный объем права на исключения», — уточнил высокопоставленный чиновник Белого дома.

Действующая версия законопроекта предусматривает 500-процентную пошлину для стран, покупающих российскую нефть и уран, с возможностью временной отмены тарифов президентом. Грэм согласился внести изменения, позволяющие еще одно исключение с контролем со стороны Конгресса. Однако Белый дом стремится устранить любое наблюдение законодателей над решениями президента в области внешней политики.

Трамп объясняет свою позицию разочарованием действиями Владимира Путина, который, по его словам, отказывается всерьез вести переговоры о завершении войны в Украине.