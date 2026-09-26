В Сенате США бьют тревогу из-за Путина на G20: от Трампа требуют забрать приглашение

Конгресс США / © Associated Press

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Двухпартийная группа из 14 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа отозвать приглашение, направленное диктатору Путину на саммит G20 в Майами.

Об этом сообщает The Washington Post.

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В письме, которое издание обнародовало эксклюзивно, законодатели отметили ответственность Путина за начало полномасштабной войны против Украины.

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«Президент Путин несет полную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины. Разрешение на его участие в саммите G20 в Соединенных Штатах вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации правительства, которое ежедневно продолжает наносить удары по гражданским объектам Украины», — написали сенаторы в письме.

Также американские законодатели обратили внимание на санкции, введенные США против представителей российских властей.

По их словам, Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под американскими санкциями из-за участия в действиях, которые Вашингтон рассматривает как угрозу национальной безопасности.

Сенаторы также заявили, что отсутствие международной изоляции может сбавлять стимулы для Путина соглашаться на прекращение огня с Украиной.

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В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио объявил о приглашении Путина на саммит в среду. Он назвал участие российского президента «возможностью для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами».

The Washington Post также напомнило об участии Силуанова во встрече министров финансов стран G20, которая в прошлом месяце состоялась в Эшвилле, штат Северная Каролина.

По данным издания, появление российского министра удивило других участников встречи и вызвало негодование представителей стран Европейского Союза. Они требовали не включать Силуанова в общую фотографию министров финансов.

Инициаторами нового письма Трампу стали сенатор-республиканец Роджер Викер от штата Миссисипи и сенатор-демократка Жанна Шахин от штата Нью-Гэмпшир. Документ также поддержали шесть демократов и шесть республиканцев.

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Викер возглавляет Комитет Сената США по вооруженным силам. Шахин является ведущей представительницей Демократической партии в Комитете Сената по вопросам международных отношений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Путина на саммит G20, который состоится в декабре в Майами.

В свою очередь заместитель главного представителя Европейской комиссии Олоф Гилл заявил, что Россия остается членом G20, а потому имеет право участвовать в заседаниях, в том числе на уровне глав государств.

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