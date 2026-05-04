В Сенате США призвали к "решительному и мучительному ответу" Ирана из-за нарушения прекращения огня
В Сенате США заявили о необходимости решительного ответа из-за эскалации со стороны Ирана.
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Иран «абсолютно» нарушил режим прекращения огня, и призвал к жесткой ответной реакции.
Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal.
По словам Грэма, действия Тегерана нуждаются в ответе.
«Иран абсолютно» нарушил соглашение о прекращении огня. Эти действия заслуживают большой, решительный, болезненный и краткий ответ», — сказал он.
Грэм подчеркнул, что нынешние шаги Ирана не соответствуют поведению режима, который якобы стремится к дипломатическому урегулированию конфликта.
Сенатор подчеркнул, что нарушение договоренностей о прекращении огня ставит под вопрос готовность Ирана к мирному диалогу.
Напомним, Иран атаковал ОАЭ дронами и ракетами. На нефтеперерабатывающем заводе в Фуджейре загорелся пожар.
На днях Тегеран предложил трехэтапный план прекращения войны.