В Сенате США призвали к "решительному и мучительному ответу" Ирана из-за нарушения прекращения огня

Линдси Грэм / © Associated Press

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Иран «абсолютно» нарушил режим прекращения огня, и призвал к жесткой ответной реакции.

Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal.

По словам Грэма, действия Тегерана нуждаются в ответе.

«Иран абсолютно» нарушил соглашение о прекращении огня. Эти действия заслуживают большой, решительный, болезненный и краткий ответ», — сказал он.

Грэм подчеркнул, что нынешние шаги Ирана не соответствуют поведению режима, который якобы стремится к дипломатическому урегулированию конфликта.

Сенатор подчеркнул, что нарушение договоренностей о прекращении огня ставит под вопрос готовность Ирана к мирному диалогу.

Напомним, Иран атаковал ОАЭ дронами и ракетами. На нефтеперерабатывающем заводе в Фуджейре загорелся пожар.

На днях Тегеран предложил трехэтапный план прекращения войны.

