В Сенате США призывают вернуть санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет

Вернуть санкции против "Северного потока-2" предлагают в обмен на утверждение послов США в ряде стран.

В Сенате США предложили вернуть поправку с санкциями против "Северного потока-2" в проект оборонного бюджета после того, как американские законодатели отказались вводить санкции. Такое инициативу предложил республиканец Тед Круз лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, Тед Круз предложил Чарльзу Шумеру вернуть поправку с санкциями против российского газопровода в оборонный бюджет в обмен на утверждение послов США в ряде стран.

Как пишет издание, республиканец сообщил, что обсудил свою инициативу с госсекретарем Энтони Блинкеном, который, по его мнению, заинтересован в скорейшем утверждении послов в ряде стран. "Сегодня утром (14 декабря – ред.) я разговаривал с госсекретарем Блинкеном, который очень хотел бы, чтобы этот перечень послов, предложенный мной, прошел процедуру одобрения", – сказал Тед Круз.

Напомним, после онлайн-саммита лидера США Джо Байдена и российского президента американские законодатели убрали из согласованного проекта санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год. Проектом также предусмотрено "$300 млн на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 млн".

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