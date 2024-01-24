В Сенате США сделали важный шаг для конфискации российских активов

В целом, страны "Большой семерки" могут изъять и передать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов.

В среду 24 января комитет Сената США по международным отношениям поддержал закон, который поможет Вашингтону конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений почти двухлетней войны.

Об этом сообщает Reuters.

"Закон о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев" получил почти единогласную поддержку, только один член комитета, сенатор-республиканец Рэнд Пол проголосовал против. Остальные 20 были "за".

Если этот закон будет принят Сенатом и Палатой представителей и подписан президентом Джо Байденом, то он откроет путь к первой в истории США конфискации активов Центрального банка страны, с которой Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны.

Также читайте Евросоюз готовит мощную поддержку Украины к годовщине полномасштабной войны — Financial Times

Глава комитета сенатор Бен Кардин с оптимизмом смотрит на то, что закон станет законом, отметив, что он пользуется широкой поддержкой как со стороны демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей, так и со стороны администрации Джо Байдена.

"Украина находится на грани захвата Россией, если мы не предоставим им необходимую помощь... и мы все знаем, что это не закончится Украиной", — сказал он перед голосованием в комитете.

Однако комитет по иностранным делам Палаты представителей принял аналогичный законопроект, который также получил преимущественную поддержку обеих партий.

Кардин сказал, что ожидает, что Сенат, большинство в котором имеют демократы, и Палата представителей, в которых большинство республиканцы, смогут разрешить разногласия между двумя законопроектами.

Ранее стало известно, что США предложили странам Большой семерки конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения РФ в Украину.

Напомним, в Европейском Союзе чиновники на этой неделе начнут работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине, пытаясь обновить критически важную программу поддержки, погрязшую из-за внутренних разногласий.

Читайте также: