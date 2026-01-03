В Сенаторе призывают Трампа остановить танкеры "теневого флота" РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский сенатор-демократ Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа к перехвату танкеров "теневого флота" агрессорки Российской Федерации.

Об этом он сказал в интервью MSNBC

По его словам, администрация Белого дома использует американские вооруженные силы для перехвата нефтяных танкеров "теневого флота", служащих для поддержки режима в Венесуэле.

Такие же инструменты, заявил Кунс, следует применить и к "флоту, который помогает финансировать жестокую военную машину России, поддерживает иранский режим и способствует Северной Корее". Законодатель убежден, что этот шаг был бы поддержан в Конгрессе США.

"Трамп получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий по отношению к Путину и для того, чтобы начать замедлять приток денег в военную путинскую машину убийств, направленную против Украины",- заявил Кунс.

В то же время демократ подверг критике внешнюю политику Трампа. Он подчеркнул, что президент шел на выборы с обещанием "избегать глупых новых войн за границей". Впрочем, говорит сенатор, без четкой политической позиции фактически втянулся в противостояние с одним из сильнейших авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.

Он добавил, что главе США следует сосредоточиться на войне РФ против Украины и других направлениях внешней политики, "где он не использовал имеющиеся в распоряжении инструменты".

Как сообщалось, в декабре Дональд Трамп объявил полную блокаду нефтяных танкеров Венесуэлы. Он заявил, что принял это решение – как ответ на действия «нелегитимного режима Николаса Мадуро». Американский президент утверждает, что тот использует нефть из похищенных месторождений для финансирования преступной деятельности.