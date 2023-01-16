В Сенегале произошла смертельная авария из-за осла — погибли 19 человек

В Сенегале автобус столкнулся с грузовиком.

По меньшей мере 19 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком вблизи Нгеун Сарр на севере Сенегала в понедельник, 16 января.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что водитель автобуса развернулся во избежание наезда на осла и врезался в грузовик.

Напомним, в Сенегале 8 января столкнулись два автобуса, в ДТП погибли 38 человек, еще 87 человек получили травмы.

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