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В Сенегале произошла смертельная авария из-за осла — погибли 19 человек

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1697
Время на прочтение
1 мин
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В Сенегале произошла смертельная авария из-за осла — погибли 19 человек

Фото: Senegal24News

В Сенегале автобус столкнулся с грузовиком.

По меньшей мере 19 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком вблизи Нгеун Сарр на севере Сенегала в понедельник, 16 января.

Об этом пишет AP.

Отмечается, что водитель автобуса развернулся во избежание наезда на осла и врезался в грузовик.

Напомним, в Сенегале 8 января столкнулись два автобуса, в ДТП погибли 38 человек, еще 87 человек получили травмы.

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Дата публикации
Просмотры
1697
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