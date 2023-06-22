Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сербии отправили в отставку министра экономики, призвавшего ввести санкции против России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сербии отправили в отставку министра экономики, призвавшего ввести санкции против России

В Сербии отправили в отставку министра, выступавшего за санкции против РФ

О причинах увольнения министра не сообщают.

В Сербии отправили в отставку министра экономики Раде Башту, призвавшего ввести санкции против России.

Об этом пишет сербское издание Kurir.

Раде Башту отправили в отставку на заседании правительства после просьбы бывшего главы сербского правительства Ивица Дачича. Глава правительства 22 июня заявил, что за отставку министра единогласно проголосовали все присутствующие. Подробности его увольнения не сообщают.

Башну открыто призвал Сербию ввести санкции против России, из-за чего его мнение отличалось от позиции других сербских чиновников.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружия в Украину. Это также касается и поставок боеприпасов для обеих сторон войны.

Ранее у тайных разведданных США говорилось, что якобы Сербия тайно согласилась передать Украине летальное оружие.

Читайте также:

Первое предупреждение! Сербии за заигрывание с Россией закроют вступление в ЕС

Первое предупреждение! Сербии за заигрывание с Россией закроют вступление в ЕС

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
397
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация