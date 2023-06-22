В Сербии отправили в отставку министра экономики, призвавшего ввести санкции против России

О причинах увольнения министра не сообщают.

В Сербии отправили в отставку министра экономики Раде Башту, призвавшего ввести санкции против России.

Об этом пишет сербское издание Kurir.

Раде Башту отправили в отставку на заседании правительства после просьбы бывшего главы сербского правительства Ивица Дачича. Глава правительства 22 июня заявил, что за отставку министра единогласно проголосовали все присутствующие. Подробности его увольнения не сообщают.

Башну открыто призвал Сербию ввести санкции против России, из-за чего его мнение отличалось от позиции других сербских чиновников.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не экспортировал и не будет экспортировать оружия в Украину. Это также касается и поставок боеприпасов для обеих сторон войны.

Ранее у тайных разведданных США говорилось, что якобы Сербия тайно согласилась передать Украине летальное оружие.

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