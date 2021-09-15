В Сербии парламент принял закон о защите кириллицы

В Сербии парламент принял закон о защите кириллицы

Аналогичный закон приняли в парламенте Республики Сербской (федеративной составляющей Боснии и Герцеговины).

Народная скупщина (парламент) Сербии приняла закон "О применении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма".

Об этом сообщает РТРС и Klix.

Закон обязывает государственные предприятия, СМИ и телевидения использовать кириллицу. Частные компании, которые переведут делопроизводство на кириллицу, получат налоговые льготы.

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Аналогичный закон приняли в парламенте Республики Сербской (федеративной составляющей Боснии и Герцеговины) по инициативе президента Милорада Додика, известного своими пророссийскими взглядами. Боснийцы уже заявили, что этот закон их дискриминирует. Документ планируют отправить на рассмотрение Конституционного Суда РС.

Отметим, что в Сербии используют и кириллический, и латинский алфавиты. Согласно исследованию 2014 года — 47% населения Сербии используют латиницу, и 36% — кириллицу.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине следует с кириллицы перейти на латиницу. Это предложение вызвало широкую дискуссию в обществе.

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