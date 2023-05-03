Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сербии семиклассник открыл стрельбу по ученикам в школе: что известно

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сербии семиклассник открыл стрельбу по ученикам в школе: что известно

В Сербии семиклассник открыл стрельбу по учащимся в школе. Фото/Twitter: WhatsNew2Day

Стрельба состоялась в одной из начальных школ Белграда.

В сербской столице – Белграде в среду утром, 5 апреля, семиклассник открыл стрельбу в начальной школе, есть раненые.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 8:40.

Подозреваемый, ученик седьмого класса, был задержан. Парень, вероятно, выстрелил несколько раз из пистолета своего отца в других учащихся и школьного охранника.

Сербские СМИ сообщают, что во время стрельбы охранник погиб. Других подробностей полиция не предоставила. Испуганные родители прибыли в школу, пытаясь найти своих детей.

Полиция огородила кварталы вокруг школы.

Напомним, мужчина застрелил пятерых соседей, в том числе ребенка, которые попросили его не стрелять во дворе.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
583
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация