В Сербии семиклассник открыл стрельбу по ученикам в школе: что известно

Стрельба состоялась в одной из начальных школ Белграда.

В сербской столице – Белграде в среду утром, 5 апреля, семиклассник открыл стрельбу в начальной школе, есть раненые.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 8:40.

Подозреваемый, ученик седьмого класса, был задержан. Парень, вероятно, выстрелил несколько раз из пистолета своего отца в других учащихся и школьного охранника.

Сербские СМИ сообщают, что во время стрельбы охранник погиб. Других подробностей полиция не предоставила. Испуганные родители прибыли в школу, пытаясь найти своих детей.

Полиция огородила кварталы вокруг школы.

Напомним, мужчина застрелил пятерых соседей, в том числе ребенка, которые попросили его не стрелять во дворе.

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