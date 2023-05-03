В Сербии семиклассник открыл стрельбу по ученикам в школе: что известно

Стрельба состоялась в одной из начальных школ Белграда.
В сербской столице – Белграде в среду утром, 5 апреля, семиклассник открыл стрельбу в начальной школе, есть раненые.
Об этом пишет Bloomberg.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около 8:40.
Подозреваемый, ученик седьмого класса, был задержан. Парень, вероятно, выстрелил несколько раз из пистолета своего отца в других учащихся и школьного охранника.
Сербские СМИ сообщают, что во время стрельбы охранник погиб. Других подробностей полиция не предоставила. Испуганные родители прибыли в школу, пытаясь найти своих детей.
Полиция огородила кварталы вокруг школы.
Напомним, мужчина застрелил пятерых соседей, в том числе ребенка, которые попросили его не стрелять во дворе.
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