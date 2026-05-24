В центре столицы Сербии в субботу произошли масштабные столкновения между стражами порядка и десятками тысяч митингующих. Участники акции требуют отставки президента Александра Вучича и проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты в Белграде — что известно

Сообщается, что протестующие заполнили площадь Славия, являющуюся одним из главных транспортных узлов Белграда. Силовики в спецснаряжении заблокировали происки к мэрии города, после чего вблизи здания администрации президента и парка, где с марта прошлого года находятся сторонники действующего президента, вспыхнули столкновения. Многие пришли с плакатами «Ваши руки в крови» и «Студенты побеждают».

Для разгона толпы правоохранители использовали спецсредства, в то время как митингующие сопротивлялись на близлежащих улицах. Чтобы оттеснить толпу дальше по улице, правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, на что протестующие ответили поджогом мусорных баков.

В результате противостояния задержаны и травмированы с обеих сторон. В частности, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил о задержании 23 человек и травмировании нескольких полицейских.

Оценки количества участников субботнего митинга у разных источников существенно разнятся. По данным полиции, на площади и близлежащих улицах собралось около 34 тысяч человек. В то же время, мониторинговая группа «Архов общественных собраний» оценила количество участников акции в 100 тысяч.

Напомним, сербская разведка совместно с ФСБ России проводила тайные испытания мощных звуковых пушек на собаках. Правительственные документы свидетельствуют: администрация Александара Вучича пыталась скрыть использование акустического оружия против демонстрантов в Белграде.

