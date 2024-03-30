В Сербии заметили неизвестный летательный аппарат – армия поднимала истребители

Воздушные силы Сербии 30 марта поднимали в небо истребители МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над городом Валево, расположенного примерно в 100 километрах от столицы Белграда.

Об этом сообщил Министерство обороны Сербии.

Неизвестный летательный аппарат был замечен на высоте 5500 метров над Валево в 10:39 Силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства страны.

"На основании приказа президента Республики и главнокомандующего Вооруженными силами Сербии Александара Вучича на дежурство была привлечена пара истребителей МиГ-29", — говорится в заявлении министерства.

Однако цель была утрачена. Истребители МиГ-29 продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации. После обследования зоны пилоты получили приказ вернуться на аэродром базирования, а остальные Силы продолжили регулярный мониторинг и наблюдение за воздушным пространством.

Напомним, во время одной из атак РФ по Украине в Румынию залетел иранский беспилотник Shahed-136.

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