В Сербии заметили неизвестный летательный аппарат – Вучич сделал заявление

Президент Александр Вучич заявил, что Сербия будет сбивать подозрительные объекты в воздушном пространстве страны. Заявления Вучича прозвучали после того, как Воздушные силы страны 30 марта поднимали в небо истребители МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над городом Валево, в 100 километрах от столицы Белграда.

Об этом сообщает РТС.

Такое заявление он сделал во время поездки вместе с главнокомандующим сербской армией в аэропорт в Батайнице под Белградом, где размещаются сербские Воздушные силы и силы ПВО.

"Был ли вчерашний объект воздушным шаром, или большим разведывательным дроном? Он быстро скрылся с места. В следующий раз ПВО будет действовать и собьет его, чтобы мы могли определить, чей это аппарат", — заявил Александар Вучич.

Кроме того, президент Сербии добавил, что обсудит приобретение истребителей Rafale с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в Азербайджане заявили о скоплении армянских войск на границе – в Ереване ответили.

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