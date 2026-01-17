В Серпухове под Москвой загорелась электроподстанция: часть города осталась без света

Блэкаут под Москвой

В Серпухове Московской области в ночь на 17 января произошел пожар на электроподстанции, после чего часть города и ближайших населенных пунктов остались без электричества.

Как сообщают местные жители, возгорание зафиксировали на подстанции, а кадры с места происшествия публикуют в соцсетях. По данным анализа видео, обнародованных очевидцами, речь идет о подстанции ПС 220 кВ «Ока» №400 в Серпухове.

Также отмечается, что примерно в 3,5 км от этой подстанции расположен филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Местные жители и СМИ сообщают об отсутствии электроснабжения в части Серпухова, в частности, в микрорайоне Красный Текстильщик и поселке Большевик.

Причины пожара пока неизвестны. Официальной информации об инциденте пока нет.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.