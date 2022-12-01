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В сессионном зале летали стулья: в парламенте африканской страны депутаты устроили жестокую драку (видео)

В сессионном зале летали стулья: в парламенте африканской страны депутаты устроили жестокую драку (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1533
Время на прочтение
2 мин
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В сессионном зале летали стулья: в парламенте африканской страны депутаты устроили жестокую драку (видео)

Фото: скриншот с видео

Противостояние между оппозиционными политиками и партией власти в Сенегале переросло в стычку в законодательном органе.

В четверг, 1 декабря, в парламенте Сенегала началась жестокая драка после того, как один из депутатов от оппозиции ударил свою коллегу-женщину из правящей коалиции.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Противостояние между оппозиционными политиками африканской страны и партией власти обусловлено тем, что президент Сенегала Маки Салл якобы намерен баллотироваться на третий срок в 2024 году.

По мнению оппозиции, таким шагом действующий президент нарушит ограничение сроков и обещание, которое он давал раньше. Сторонники 60-летнего Салла говорят, что он может снова баллотироваться благодаря поправке к конституции.

Депутат от оппозиции Массата Самб, выступая в парламенте, напомнил, что против третьего срока президента выступает духовный лидер страны и критикующие его — оскорбляют священнослужителя.

Депутат Эми Ндиайе Гнибия из правящей коалицией посмеялась над таким замечанием. Оппозиционер не стерпел и, подойдя к коллеге, дал ей подзатыльник. Это стало началом потасовки среди других депутатов. Сама Гнибия швырнула в Самба стулом, после чего другой мужчина повалил ее на землю.

Заседание парламента пришлось прервать, поскольку политики стали обмениваться ударами, обвинениями и оскорблениями.

Кадры потасовки широко распространились в социальных сетях и вызвали дискуссию о насилии над женщинами.

Напомним, ранее в Экваториальной Гвинее 80-летний Теодоро Обианг Нгуэма в шестой раз был переизбран президентом, установив мировой рекорд по продолжительности пребывания в должности.

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Дата публикации
Просмотры
1533
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