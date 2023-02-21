В Сеть "слили" документ, как Россия планирует захватить Беларусь к 2023 году: детали

Цели России по отношению к Беларуси такие же, как и насчет Украины, говорит посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Журналисты получили документ, в котором излагается подробный план того, как Россия планирует получить полный контроль над соседней Беларусью в следующее десятилетие под предлогом "слияния" двух стран.

Утечка внутреннего стратегического документа из исполнительного офиса Владимира Путина получил Yahoo News.

В документе подробно описывается постепенная аннексия политическими, экономическими и военными средствами Беларуси Россией, полномасштабно напавшей на Украину.

"Цели России в отношении Беларуси такие же, как и в отношении Украины. Только в Беларуси это опирается на принуждение, а не на войну ", — заявил Майкл Карпентер, посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Согласно документу, изданному осенью 2021 года, конечной целью является создание так называемого Союзного государства России и Беларуси не позднее 2030 года. Было рассмотрено все, что касается объединения двух стран, включая "гармонизацию" законов Беларуси с законами Российской Федерации; " скоординированная внешняя и оборонная политика" и "торгово-экономическое сотрудничество… на основе приоритета российских интересов"; и "обеспечение преимущественного влияния Российской Федерации в общественно-политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-информационной сферах".

Издание пишет, что на практике это уничтожило бы все остатки суверенитета Беларуси и уменьшило бы страну размером примерно с Канзас с населением 9,3 миллиона человек к статусу сателлита Москвы. Это поставило бы белорусов в зависимость от приоритетов Кремля. И это создало бы угрозу безопасности для европейских соседей Беларуси, три из которых – Латвия, Литва и Польша – являются членами НАТО и Европейского Союза.

Бывший глава Службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс, сказал, что "в общем этот документ ничем не отличается от того, что, по вашему мнению, Россия хочет от Беларуси. Конечно, Россия возьмет под свой контроль Беларусь, но вопрос в том, сделает ли она это ценой независимости. Мне удивительно, почему эта цель — 2030 — поставлена ​​так далеко вперед. Почему России так долго ждать?"

Напомним, что Беларусь фактически является участником войны РФ против Украины. С ее территории запускались первые ракеты по Украине и шли с наступлением на Киев российские танки. Сейчас у границ россияне держат совместные с белорусами войска и проводят военные учения.

По данным ISW, Путин может захватить белорусские заводы по усилению армии РФ.

Сам Лукашенко в последнем заявлении сказал, что вступит в войну против Украины только в случае агрессии против его страны.

В то же время белорусский оппозиционер считает, что Лукашенко готовится к новым формам участия в войне против Украины, несмотря на свое заявление.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убеждает, что украинская разведка не видит в Беларуси признаков формирования ударных группировок, свидетельствующих о подготовке к наступлению.

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