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В сети опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка" — фото

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В сети опубликовали спутниковые снимки последствий взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка" — фото

Фото/Twitter: Maxar Technologies

Результаты взрывов на аэродроме "Зябровка" показали из космоса.

В ночь на 11 августа в районе военного аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки.

Результаты взрывов на аэродроме в Гомельской области Беларуси показали со спутника. На снимках видны следы пожара.

Фото обнародовала в Twitter компания Maxar Technologies.

Снимки сделаны 12 августа – через сутки после происшествия.

На фото видны следы пожара. При этом по контурам похоже, что на главной взлетно-посадочной полосе сгорел самолет. Кроме того, рядом видны выгоревшие растения.

Фото/Twitter: Maxar Technologies / ©
Фото/Twitter: Maxar Technologies

Напомним, появились детали взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка".

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