В сети опубликовали видео, как россиянка рыдает на огромном кладбище "вагнеровцев"

В сети опубликовали видео, на котором россиянка показывает огромное кладбище наемников ППК "Вагнер" в Краснодарском крае.

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Сообщается, что это видео сделала жительница города Горячий Ключ в Краснодарском крае. В нем она ходит между могилами и рыдает.

В частности, она заявляет, что у кладбища не видно ни конца, ни края, а также, что там похоронены молодые ребята.

"Свежие могилы вагнеровцев в Краснодарском крае показала местная жительница. На кладбище города Горячий Ключ большое количество захоронений наемников ПВК Вагнер с датами смерти конца 2022 года и начала 2023 года", — сообщил Бутусов.

Напомним, ранее проект OSINT-проект KIU (Killed in Ukraine) опубликовал данные, согласно которым на войне против Украины погибли по меньшей мере 2000 российских офицеров.

Кроме того, мы ранее британская разведка сообщила, что Россия несет большие потери в попытках окружить Авдеевку.

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